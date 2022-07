BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) neu infizierten Wildschweine in Deutschland verringert sich nach Einschätzung des nationalen Referenzlabors. Mittlerweile seien mehr als 4000 Fälle in freier Wildbahn registriert, sagte die Wissenschaftlerin Carola Sauter-Louis vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Die Tendenz sei zuletzt aber abnehmend. "Das ist eine positive Nachricht und spricht für die Seuchenbekämpfung in Deutschland." Die Gefahr, die von der Tierseuche ausgehe, bleibe trotzdem hoch.

Der erste Fall in Deutschland der Tierseuche war am 10. September 2020 bestätigt worden, bei einem Wildschwein in Brandenburg. Seitdem stellte man Ausbrüche in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen fest. Mitte Juli vergangenen Jahres hatte die Schweinepest erstmals in Deutschland auf Hausschweine in Nutzbeständen übergegriffen - wieder in Brandenburg. Zuletzt war es erneut auch in Ställen in Brandenburg und auch in Niedersachsen zu Ausbrüchen unter Hausschweinen gekommen. Mehrere tausend Tiere wurden gekeult.