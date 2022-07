Hitzewelle überrollt Deutschland

OFFENBACH (dpa-AFX) - Volle Freibäder und Badeseen, lange Schlangen an den Eisdielen: In weiten Teilen Deutschlands müssen sich die Menschen am Mittwoch auf große Hitze einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet bis zu 34 Grad im Südwesten. Kühler wird es an den Küsten, wo die Meteorologen bis zu 25 Grad erwarten, wie es am Morgen auf der DWD-Webseite hieß. In den anderen Teilen Deutschlands wird es 25 bis 31 Grad warm. In der Nacht zum Donnerstag dürfte es vielerorts klar und trocken bleiben. Stark bewölkt und vereinzelte Schauer gibt es in der Mitte sowie ganz im Süden Deutschlands. Im Norden gibt es Wolken, es bleibt aber trocken. Tiefstwerte liegen zwischen 19 und 8 Grad./lev/DP/zb