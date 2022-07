THE HAGUE, Niederlande, 13. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Affidea, der größte europäische Anbieter von fortschrittlichen Diagnostik-, Ambulanz- und Krebsbehandlungsdiensten, gibt eine strategische Partnerschaft mit Incepto, Anbieter und Entwickler von Lösungen für künstliche Intelligenz im medizinischen Sektor, bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Affidea die Incepto-Plattform nutzen, um 4 KI-Lösungen in den Bereichen Onkologie, Neurologie und Brusterkrankungen in 14 Zentren in Portugal zu integrieren und zu nutzen.

Die Incepto-Plattform bietet den Ärzten von Affidea den Zugang zu einem Portfolio von KI-Lösungen, die Affidea auf einer einzigen gesicherten Plattform erprobt, die direkt in die PACS/RIS-Infrastruktur integriert ist. Über diese einheitliche Plattform können die Radiologen von Affidea auf vier verschiedene KI-Lösungen für die Bereiche Onkologie, Neurologie und Brusterkrankungen zugreifen und diese in ihrer täglichen klinischen Arbeit nutzen, ohne dass sie ihre Ausrüstung ändern oder jede KI-Software einzeln integrieren müssen.

Diese Lösung bringt große Vorteile für Patienten und Ärzte mit sich:

verbesserte Patientenversorgung durch KI-gestützte Erkennung, Messung und Diagnose;

betriebsoptimierung durch kürzere Erfassungszeiten, Triage und Priorisierung;

beruhigung für das medizinische Personal.

Eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Ziel

In den letzten Jahren hat Affidea stark in die digitale Infrastruktur und die IT-Fähigkeiten investiert. Mit Zentren, die nach höchsten Qualitätsstandards arbeiten, um Patientensicherheit und klinische Exzellenz zu gewährleisten, ist Affidea heute am besten positioniert, um KI nahtlos in sein Netzwerk zu integrieren und alle Vorteile zu nutzen, die von der klinischen Routineanwendung von KI erwartet werden. Das Unternehmen verfügt über ein ideales Umfeld in Bezug auf geografische Präsenz, multinationales klinisches Fachwissen, beste Technologie mit über 1450 Geräten in 15 verschiedenen Gesundheitsmärkten und ein Team von Experten für bestimmte Fachgebiete, um verschiedene KI-Lösungen effektiv zu testen. Derzeit testet Affidea 10 KI-Lösungen in 10 Ländern innerhalb seines Netzwerks, was weitere Möglichkeiten zur Erweiterung der Nutzung der Incepto-Plattform zur Integration mehrerer KI-Anwendungen eröffnet.