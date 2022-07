OFFENBACH (dpa-AFX) - Während sich Deutschland erneut auf hochsommerliche Temperaturen vorbereitet, werden die Prognosen für eine noch stärkere Hitzewelle danach konkreter. Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge dürften am Mittwoch und Donnerstag zunächst vor allem die Menschen im Südwesten durch das Hoch "Iosif" ins Schwitzen kommen. Dort seien Höchstwerte von bis zu 34 Grad möglich. Auch in anderen Teilen des Landes sei es am Mittwoch vielerorts mit Höchstwerten zwischen 25 und 31 Grad sommerlich. Lediglich an den Küsten wird es den Prognosen zufolge am Mittwoch mit 19 bis 24 Grad nicht ganz so warm.

Am Wochenende sorgt die Kaltfront des Nordseetiefs "Anij" dann voraussichtlich mit Temperaturen von 18 bis 25 Grad für eine vorübergehende Abkühlung, allerdings nur im Norden und in der Mitte Deutschlands. Im Süden und Südwesten sind auch an diesen Tagen bis zu 30 Grad möglich.