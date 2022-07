Piramal Pharma Solutions feiert Eröffnung der neuen API-Anlage am Produktionsstandort Aurora, Kanada

MUMBAI, Indien, 13. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Der Geschäftsbereich Pharma Solutions von Piramal Pharma Limited, ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), veranstaltete eine große Eröffnungsfeier, um die offizielle Einweihung einer neuen Anlage für pharmazeutische Wirkstoffe (API) am Standort des Unternehmens in Aurora, Ontario, zu feiern.

An der Veranstaltung nahmen Mitglieder des Führungsteams des PPS-Standorts Aurora, das globale Führungsteam des Unternehmens und eine Reihe von Würdenträgern aus Aurora teil, darunter der ehrenwerte Tom Mrakas, Bürgermeister von Aurora, die Stadträtinnen Sandra Humfryes und Rachel Gilliland, Lisa Hausz, Managerin für wirtschaftliche Entwicklung und Politik in Aurora, und Seanna Murray von der Handelskammer Aurora.

Die neue Anlage, die im Rahmen einer CAD-Investition in Höhe von 30 Millionen Dollar in den Standort Aurora errichtet wurde, verfügt über mehr als zehntausend Quadratmeter neue Produktionsfläche und umfasst zwei neue Reaktorsuiten mit zusätzlichen Filtrations- und Trocknungsmöglichkeiten. Es wird die anhaltende Kundennachfrage nach dem Fachwissen von Piramal Pharma Solutions im Bereich der Wirkstoffe unterstützen und die Fähigkeit des Unternehmens zur Herstellung von Wirkstoffen im klinischen bis hin zum kommerziellen Maßstab verbessern und ausbauen, einschließlich hochwirksamer Wirkstoffe, die einen Arbeitsplatzgrenzwert (OEL) von 1 mcg/m3 erfordern.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer, Piramal Pharma Solutions , sagte: „Diese neue Anlage ist nur die jüngste in einer Reihe von Erweiterungen und Kapazitätsverbesserungen bei Aurora, und weitere werden folgen. Ich danke der lokalen Regierung für ihre Unterstützung. In Zusammenarbeit mit ihnen hat das Team von Aurora lobenswerte Arbeit geleistet, um diese Einrichtung zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen. Es ist ein Beweis für unser Engagement auf dem globalen API-Markt und für das langfristige Wachstum von PPS als Organisation. Unser oberstes Ziel ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, Medikamente zu den Patienten zu bringen, und Aurora ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses. Was bisher in Aurora erreicht wurde, erfüllt uns alle mit Stolz, und wir freuen uns auf das, was noch kommen wird."