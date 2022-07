DAX – von Trendwende noch nichts zu sehen

Ask 8,56

Der DAX befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend und die jüngste Erholung ist nicht mehr als ein Zwischenintermezzo. Zwar konnte das Tief vom März dieses Jahres knapp gehalten werden, eine deutliche Gegenbewegung ist aber ausgeblieben. Auf leicht erhöhtem Niveau hält sich der Index derzeit mehr schlecht als recht. Auch die vereinzelten Kaufsignale oder Divergenzen bei den Indikatoren helfen nicht, eine Änderung des bestehenden Trends herbeizuführen. Somit bleibt es dabei, dass die Lage angespannt ist. Entsprechend sollte noch nicht mit einer nachhaltigen Verbesserung der technischen Lage gerechnet werden.

S&P500 – Erneut die Chance auf eine Trendwende vertan

Der S&P500 konnte das jüngste kleine Top Ende Juni nicht überwinden und hat wieder nach unten gedreht. Die Chance, eine Trendwende nach der Dow-Theorie herbeizuführen, wurde erneut vertan. Der gebrochene kurzfristige Aufwärtstrend deutete bereits an, dass der übergeordnete Abwärtstrend intakt bleiben dürfte. Die Umsätze bei Erholungsbewegungen zeigen zudem an, dass dieser, seit Jahresbeginn bestehende Trend, noch weiter anhalten dürfte.

Gold – Kein sicherer Hafen für Anleger

Gold stellt derzeit nicht den sicheren Hafen dar, den Anleger in Krisensituationen so schätzen. In den letzten Tagen hat das Edelmetall kräftig nachgegeben. Der ohnehin bestehende Abwärtstrend hat sich somit noch einmal beschleunigt. Die bevorstehenden Kaufsignale bei den Indikatoren dürften kaum zu mehr als einer Korrekturbewegung führen.

