(PLX AI) – Gerresheimer Q2 revenue EUR 445 million vs. estimate EUR 434 million.Q2 adjusted EBITDA EUR 90 million vs. estimate EUR 86 millionGerresheimer 2022 Guidance Organic revenue growth: at least 10%Gerresheimer 2022 Guidance Organic adjusted …

Gerresheimer Q2 Earnings Better Than Expected

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer