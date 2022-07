Zurückhaltung prägt vor den mit Spannung erwarteten Verbraucherpreiszahlen aus den USA das Geschehen. Laut dem Marktbeobachter Michel Hewson vom Broker CMC werden diese noch nicht die erhofften Entspannungssignale senden. Er erwartet die Inflation auf einem erneuten 40-Jahreshoch. Dies würde den Druck auf die US-Notenbank Fed hochhalten. Laut Hewson waren daher im New Yorker Späthandel wieder Sorgen über ein verlangsamtes Wachstum und schnelle geldpolitische Straffungen in den Mittelpunkt gerückt./tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dreh ins Plus am Vortag dürfte der Dax am Mittwoch vor den US-Inflationsdaten wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn knapp ein halbes Prozent tiefer auf 12 845 Punkte. Die US-Aktienmärkte hatten nach anfänglichen Gewinnen schwächer geschlossen. Dem dürfte der Dax folgen.

