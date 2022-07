Wie angekündigt, führt Nicola Mining Inc. ( TSX.V: NIM; FRA: HLI ) schrittweise seine Verschuldung zurück. Wie das Unternehmen jetzt bekanntgab, wurde den Investoren vorzeitig 20% des ausstehenden Kapitals sowie die Zinsen der am 21. November 2022 fälligen Schuldverschreibung ausbezahlt. Das Unternehmen zahlte 1.329.176 CAD des Darlehens und 81.936 CAD an aufgelaufenen Zinsen des ausstehenden Kapitalbetrags von 6.942.882 CAD zurück. Der verbleibende Kapitalbetrag der Schuldverschreibung beträgt nun 5.613.706 CAD. Ungefähr 89% der ausstehenden Schuldverschreibung werden von Concept Capital Management (CCM), einem Insider und größten Aktionär des Unternehmens, gehalten.

Nicola erwirtschaftet Cashflows aus der Deponierung von Flug- und Schlackenlieferungen. Außerdem liefert Nicola Hydraulik-Materialien für das Trans Mountain Expansion Project sowie Sand und Kies für Infrastrukturprojekte in British Columbia. Nicola werde den Schwerpunkt weiterhin auf den betrieblichen Cashflow zur Rückzahlung seiner Darlehensverpflichtungen legen, erklärte Nicola CEO Peter Espig. Hinzu kommt die Exploration des Projekts New Craigmont.

Zusammenarbeit mit Ocean Partners auf neuer Basis

Zusätzlich zur Vorauszahlung gibt das Unternehmen bekannt, dass es eine geänderte Vereinbarung für Gold- und Silberkonzentrat mit Ocean Partners UK Limited unterzeichnet hat, die ursprünglich in einer Pressemitteilung am 30. April 2021 bekannt gegeben wurde. Die Verkaufsbedingungen des ursprünglichen und des geänderten Abkommens sind dieselben, außer dass letzteres eine Erhöhung der revolvierenden Vorauszahlung von 500.000 USD auf 1.500.000 USD beinhaltet. Nicola hat 750.000 USD der revolvierenden Vorauszahlung erhalten. Die Unterzeichnung der geänderten Vereinbarung unterstreiche das langfristige Ziel, eng mit Ocean Partners zusammenzuarbeiten, erklärte Nicola CEO Peter Espig.

Ermutigende Explorationsergebnisse von New Craigmont

Die vorläufigen Ergebnisse der vor kurzem abgeschlossenen 998 Linienkilometer umfassenden elektromagnetischen Z-Tipper Axis (ZTEM") Untersuchung des Unternehmens, die das gesamte Projekt New Craigmont umfasste, sind ermutigend. Anhand von vorläufigen Daten und Karten wurden interessante Ziele und Schlüsselstrukturen identifiziert. Das Unternehmen wartet derzeit auf den Erhalt des Abschlussberichts. Peter Espig, CEO von Nicola, sagte: „Wir sind mit den vorläufigen ZTEM-Untersuchungsergebnissen sehr zufrieden und erwarten mit Spannung den Abschlussbericht.“

