FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung knapp über der Parität bei 1,0033 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Unter Parität versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Vortag auf 1,0042 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag war der Euro erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder genau einen Dollar wert. Seit Beginn des Jahres ist der Kurs um etwa 13 Cent gefallen. Gründe für die Kursschwäche der Gemeinschaftswährung sind die Sorgen vor einer Energiekrise in Europa und ein starker Anstieg der Leitzinsen in den USA, während die EZB die Zinsen erst ab Juli leicht erhöhen will.

Wenig verändert zeigte sich am Morgen auch der Neuseeland-Dollar. Die Notenbank des Landes hatte am frühen Morgen im Kampf gegen die hohe Inflation den Leitzins erneut deutlich angehoben. Der Zinsschritt war aber am Markt erwartet worden.

Die Notenbank Südkoreas hat wegen des starken Preisauftriebs die Zügel ebenfalls weiter angezogen. Auch beim Südkoreanischen Won gab es nach der Zinsentscheidung nur wenig Kursbewegung zum Dollar./jkr/jha/