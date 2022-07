Neu veröffentlichte RCT zeigt, dass MolecuLight Fluoreszenz Point-of-Care Imaging die Wundheilung bei diabetischen Fußgeschwüren nach 12 Wochen um 204 % verbessert hat

Studie bestätigt die Nützlichkeit von MolecuLight zur Information von Klinikern über das Vorhandensein und die Lokalisierung klinisch signifikanter Bakterien und verbessert Behandlungspläne und -ergebnisse im Vergleich zu konventionellen Diagnosemethoden

LEEDS, UK und TORONTO, 13. Juli 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , das führende Unternehmen im Bereich der Fluoreszenzbildgebung zur Erkennung und Lokalisierung erhöhter bakterieller Belastung in Wunden, gab die Veröffentlichung einer unabhängigen, verblindeten, randomisierten, kontrollierten Studie in Diabetes Care bekannt. Die Veröffentlichung über diese Studie mit 56 Patienten mit dem Titel „ The use of Point-of-Care Bacterial Autofluorescence Imaging in the Management of Diabetic Foot Ulcers:A Pilot Randomized Controlled Trial "1 berichtete, dass die Verwendung eines MolecuLight i:X-Geräts zur Visualisierung einer erhöhten bakteriellen Belastung in Wunden die 12-Wochen-Wundheilungsraten (204 %) bei Patienten mit diabetischen Fußgeschwüren im Vergleich zur alleinigen Standardbehandlung verdoppelte.