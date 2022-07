Gerresheimer nach solidem 2. Quartal auf Kurs für Rekordgeschäftsjahr 2022 (FOTO)

- Organisches Umsatzwachstum von 13 % im 2. Quartal nach bereits starker Entwicklung im 1. Quartal

- Starkes Momentum und hoher Auftragseingang bieten gute Aussichten für das zweite Halbjahr

- Gerresheimer ist auf Kurs im Geschäftsjahr 2022 hohes zweistelliges Umsatzwachstum sowie hohes einstelliges Wachstum beim Adjusted EBITDA und beim Adjusted EPS zu liefern

- Umfassende Maßnahmen getroffen, um den Auswirkungen steigender Inflation entgegenzuwirken und Versorgungssicherheit zu gewährleisten

Die Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Healthcare & Beauty Solutions und Drug Delivery Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik, bekräftigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022. Das im Rahmen der Erwartungen verlaufene 2. Quartal rundete die beste Performance eines ersten Halbjahres mit einem organischen Umsatzwachstum von 15,7 % ab. Das Adjusted EBITDA wuchs um 7,3 %. "Ich freue mich insbesondere über die starke Leistung, die wir in der ersten Jahreshälfte gezeigt haben. Dies ist ein weiterer Beleg für unseren Erfolg bei der Transformation unseres Unternehmens zum Lösungsanbieter und Systemintegrator mit nachhaltig höherem und profitablem Wachstum", sagte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG. "Wir navigieren Gerresheimer weiterhin erfolgreich durch die Herausforderungen eines inflationären Umfelds. Gerresheimer profitiert von langfristigen Energielieferverträgen, Absicherungen gegen Energiepreisvolatilität und unserer Preisgestaltungsmacht. Wir verzeichnen eine starke Nachfrage unserer Kunden über unser gesamtes Portfolio hinweg und sind auf Kurs, ein weiteres Rekordjahr 2022 zu liefern sowie unsere mittelfristige Prognose zu erfüllen." Gerresheimer bekräftigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 mit einem zweistelligen organischen Umsatzwachstum und einem hohen einstelligen organischen Wachstum des Adjusted EBITDA und des Adjusted EPS (Ergebnis pro Aktie).



Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 erzielte Gerresheimer einen Umsatz von 445 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 13 % entspricht. Die Fokussierung auf Investitionen in wichtige Wachstumstreiber, wie High Value Solutions in Pharma und Beauty, regionale Expansion und Auftragsfertigung, liefert nachhaltiges, profitables Wachstum über alle Geschäftsbereiche hinweg. Das Umsatzwachstum wurde auch durch das aktuell dynamische Preisumfeld mit vertraglich verankerten Preisanpassungen gegenüber Kunden sowie nachhaltige Preiserhöhungen unterstützt. Das Adjusted EBITDA stieg auf 90 Millionen Euro, was einem organischen Anstieg von 5,1 % entspricht. Das Adjusted EPS stieg von 1,28 EUR auf 1,34 EUR.