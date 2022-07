RTL stellt DSDS 2023 ein - Bohlen bei der letzten Staffel dabei

KÖLN (dpa-AFX) - Nach 20 Staffeln stellt RTL seine Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ein - und setzt zum Abschied noch einmal Dieter Bohlen (68) in die Jury. Nicht mehr dabei sein wird Florian Silbereisen (40), der in der vergangenen Staffel den Job des Jury-Chefs übernommen hatte. Mit ihm entwickle RTL neue Programmformate, hieß es.

Für die Zuschauer sind das gleich drei überraschende Nachrichten, immerhin wirkte die Trennung von DSDS und Jury-Urgestein Bohlen vor rund eineinhalb Jahren nicht ganz harmonisch. "Wir haben uns verändert, auch Dieter Bohlen hat sich verändert. Ich denke, die Pause hat beiden Seiten gutgetan", sagte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Einen zahmen Bohlen werden die Zuschauer aber wohl nicht erleben. "Dieter ist Dieter - und das soll er auch sein. Er redet Tacheles, er eckt auch mal an", sagte Tewes. "Gleichzeitig hat auch Dieter sich weiterentwickelt. Jetzt wollen wir das Format gemeinsam ein letztes Mal groß feiern, in guter und ausgelassener Stimmung."