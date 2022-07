JEFFERIES stuft CRH auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: CRH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50,30

Kursziel alt: 50,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CRH auf "Buy" mit einem Kursziel von 50,30 Euro belassen. Obwohl Aussagen europäischer Wettbewerber für das zweite Quartal in Nordamerika ein gemischtes Bild zeichneten, sei die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffekonzerns im Jahr 2022 zuletzt stabil geblieben, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies deute auf größere Widerstandsfähigekeit hin als bei US-Konkurrenten. Die Schätzung für 2023 sei indes im vergangenen Monat gesunken und impliziere auf vergleichbarer Basis einen moderaten Rückgang./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 14:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.