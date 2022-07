FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA erst einmal wieder unter Druck geraten. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,6 Prozent auf 12 827 Punkte; sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird knapp ein halbes Prozent schwächer erwartet.

Vor den mit Spannung erwarteten Verbraucherpreiszahlen aus den USA am Nachmittag dürften sich die Anleger eher zurückhalten. Laut Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC werden diese wohl noch nicht die erhofften Entspannungssignale senden. Er erwartet die Inflation auf einem erneuten 40-Jahres-Hoch. Dies würde den Druck auf die US-Notenbank Fed hochhalten. Laut Hewson waren daher im gestrigen New Yorker Späthandel wieder Sorgen über ein verlangsamtes Wachstum und schnelle geldpolitische Straffungen in den Mittelpunkt gerückt.