BARCLAYS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Stewart

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 114

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 114 auf 99 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Zusammenhang von Gewinndynamik und Aktienkursentwicklung in der Branche der Spezialchemiekonzerne habe sich aufgelöst, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Investoren fokussierten stattdessen verstärkt auf die ausbleibenden russischen Gaslieferungen. Niedrigere Schätzungen für Akzo Nobel begründete der Experte indes mit Unterbrechungen der Farbenproduktion in China und mit einem Abbau von Lagerbeständen in Europa./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 22:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.