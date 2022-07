Der DAX konnte am zweiten Handelstag dieser Woche zum zweiten Mal die Vortageslevels nicht halten und musste mit einem Abwärtsgap in den Tag starten.

Schwache asiatische Märkte und die Ängste vor einer weiteren Verschärfung durch Covid19 in vielen Regionen, die bereits Ausgangssperren verhängt haben, führten zu einer ersten negativen Stimmung. So standen wir sehr schnell in der Kurslücke unter dem 12.700er-Bereich und tauchten in dieses Gap erst einmal ein.

Es kam nicht zu diesem Gap-close, denn ausgehend von der 12.655 startete ein Reversal. Daran änderte auch nur der ZEW-Index kurzfristig etwas. Er zeichnete ein düsteres Bild für die Konjunktur in Deutschland und Europa und fiel im Juli überraschend kräftig um 25,8 auf minus 53,8 Punkte. Das ist niedriger als das Corona-Niveau vor zwei Jahren! Selbst im aktuellen Kalendermonat Juli bewerteten die Fachleute die aktuelle Lage viel pessimistischer als erwartet worden war.

Dennoch schienen die Börsianer dies nun als "eingepreist" zu interpretieren und sorgten für weitere Kursaufschläge.

Im Zuge der Wall Street Eröffnung gab es in den USA einen regelrechten "Short-Squeeze", der unseren Leitindex zum Gap-close und darüber hinaus führte. Im Hochpunkt wurden die 12.905 Punkte verzeichnet. Es lag 250 Punkte über dem Tagestief und war auch der Bereich des Schlusskurses:

Direkt an diesem Gap und kurz vor close sieht man eine deutliche Gegenbewegung durch das Gap hindurch. Genau dies hatte ich am Nachmittag noch erfolgreich gehandelt:

Zum Handelsende hin war damit das Minus in ein Plus gewandelt worden, wie der Blick auf die Deutsche Börse Kurse zeigt:

Genau darauf gehen wir heute im Livetradingroom näher ein, insbesondere mit Blick auf die Gewinner, die aus der Flugzeugbranche kamen:

Übergeordnet ist der DAX damit in einem Dreieck und hatte fast noch ein Long-Signal generiert:

Doch der Abendhandel lief gänzlich anders. Die US-Märkte gaben alle Gewinne wieder ab und standen zwischenzeitlich sogar im Minus. Hintergrund war die Abstufung des US-Wirtschaftswachstums durch den IWF. Schwergewichte wie eine Microsoft kamen deutlich unter Druck.

Man sieht dies im Chartbild des Dow Jones sehr deutlich:

Die Stimmung bleibt also angespannt und in Richtung Angst beim Blick auf das Sentiment der Wall Street:

Wie starten wir in den Mittwoch?

Das Dreieck aus dem Xetra-Chart ist ebenfalls im Endloskontrakt zu sehen und skizziert sich wie folgt:

Da wir vorbörslich etwas leichter notieren, bezogen auf die XETRA-Schlusskurse, liegt ab dem Gap-close dann über 12.905 Punkten ein technisches Kaufsignal vor. Dann würde nämlich die gezeigte Abwärtstrendlinie überschritten werden.

Ein Rutsch unter 12.800 sehe ich als bärisch an. Damit käme Ernüchterung und sehr schnell der 12.750er-Bereich aus meinem Chartbild und im weiteren Verlauf auch die Aufwärtstrendlinie zur Diskussion.

Per Saldo haben wir uns seit dem Dienstagmorgen im Nachthandel somit nicht bewegt:

Du erhältst diese Infos als tägliches Briefing an dieser Stelle:

Deine ausführliche Markterwartungen bekommst Du täglich als E-Mail in Dein Postfach.

Zudem lade ich Dich ein, auf Deutschlands erstem Finanzstream-Kanal in HD - dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN - mit mir und anderen Händlern LIVE dem Handelsverlauf und Livetrading zu folgen. Bequem über die Homepage oder per App:

FIT4FINANZEN Twitch auf der Homepage

Neben dem täglichen Livestream auf Twitch ab 8.15 Uhr gibt es einige Ausschnitte auch im Nachgang auf meinem YouTube-Kanal als Videobesprechung ganz interaktiv. Über ein Folgen freue ich mich sehr und bin auch dort gegen 8.00 Uhr LIVE:

Der Livestream umfasst heute wieder mehrere Stunden und diese Eckpunkte:

Zudem gibt es auch Termine aus dem Wirtschaftskalender.

Direkt am Morgen blicken wir auf die Verbraucherpreise aus Deutschland und damit auf die Inflation. 11.00 Uhr folgt die EU-Industrieproduktion.

Wichtigste Zahl des Tages dürften aber die Verbraucherpreise aus Amerika sein. Sie werden 14.30 Uhr veröffentlicht und sollen weiter ansteigend sein.

16.30 Uhr folgt der Rohöl Lagerbestand aus den USA und 20.00 Uhr noch das Beige Book.

Diese Termine sind konkret im Kalender dargestellt:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

Deine Einladung zur Trading-Community mit mehr als 1.500 Trader:Innen

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 72,99 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!