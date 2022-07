Das kommt schneller als gedacht: Der Kupferexplorer Alpha Copper ( WKN A3DB6E / CSE ALCU ) wird in der Explorationssaison 2022 nicht nur sein Flaggschiffprojekt Indata mit Bohrungen untersuchen – dort ist das Team bereits vor Ort – sondern auch das vielversprechende Kupfer- und Molybdänprojekt Okeover, wie jetzt bekannt wurde. Okeover verfügt bereits über eine historische, also nicht aktuellen Standards entsprechende Ressource.

Das Kupfer- und Molybdänprojekt erstreckt sich über 4.613 direkt nördlich der Küstenstadt Powell River in British Columbia. Es wurde seit seiner Entdeckung 1965 von verschiedenen Unternehmen untersucht, darunter Noranda Exploration, Asarco Exploration, Falconbridge Nickel Mines, Duval International, Lumina Copper und Eastfield Resources. Laut Alpha Copper weisen die Lagerstätten der Okeover-Liegenschaft mehrere Gemeinsamkeiten mit Entdeckungen von Island Copper auf Vancouver Island (BHP) und Quartz Hill Moly in Alaska (ehemals Cominco American, jetzt Teck Resources) auf.

Die bisherigen Bohrungen drangen dabei allerdings nur in geringe Tiefen vor und endeten in Vererzung. Alpha Copper will diese deshalb in der Tiefe testen und den anvisierten Vererzungskörper ausdehnen, um so schon 2023 einen dem kanadischen Standard NI 43-101 entsprechenden Bericht vorlegen zu können. Eine historische Bohrung aus dem Jahr 2007, nahe der westlichen Grenze der North Lake-Zone, wies übrigens kumuliert 76 Meter mit 0,34% Kupfer und 0,02% Molybdänsulfid nach, darunter ein Abschnitt von 19 Metern mit 0,42% Kupfer und 0,02% Molybdänsulfid.

Ist North Lake deutlich größer als geschätzt?

Eine weitere Bohrung aus dem Jahr 2007, die 350 östlich des Gebiets abgeteuft wurde, das der North Lake-Ressource entspricht, traf auf 23 Meter mit 0,24% Kupfer und 0,031% Molybdänsulfid am Ende des Bohrlochs. Das, so Alpha, zeige, dass die Vererzung nach Osten offen sei und deute darauf hin, dass die North Lake-Zone deutlich größer sein könnte als 2006 geschätzt. Hinzu komme, so die Gesellschaft weiter, dass die Molybdängehalte in Richtung Osten scheinbar zunehmen würden.



Quelle: Alpha Copper

Alpha Copper-CEO Darryl Jones freut sich verständlicherweise, dass es auch auf Okeover bald losgehen kann. Schließlich, so Jones, würden die historischen Daten ein fesselndes Bild zeichnen, dass man nun hoffentlich untermauern könne. Mit dem jetzt angekündigten Bohrprogramm will man einen signifikanten Schritt in Richtung eines Arbeitsplans zur Erstellung des technischen Berichts machen und eine klare Vorgehensweise für die Zukunft etablieren.

Wir sind ebenfalls gespannt, ob Alpha Copper die historischen Werte bestätigen und die bekannte Kupfer- und Molybdänvererzung auf Okeover ausweiten können wird. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Schritt nach vorn für die in dieser Inkarnation noch junge Gesellschaft. Auf jeden Fall sollten die Pläne für Okeover dazu führen, dass die Company dieses Jahr Newsflow von gleich zwei Projekten haben wird. Wir bleiben dran.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Goldinvest auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Alpha Copper halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns beschriebenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Alpha Copper und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein eindeutiger Interessenkonflikt gegeben ist.