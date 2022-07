TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch mehrheitlich leicht zugelegt. Sie ließen sich damit nicht von den Verlusten an der Wall Street irritieren, zumal die US-Futures sich während des asiatischen Handels stabilisierten.

Entscheidend für die Gewinne sei der Rückgang der Ölpreise gewesen, so Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Das habe vor allem den Märkten im nördlichen Asien geholfen, die Importeure von Energie seien. Am Vortag waren sowohl der Preis für US-Öl als auch für Brent-Öl unter die Marke von 100 Dollar gerutscht. Der japanische Nikkei 225 zog um 0,54 Prozent auf 26 478,77 Punkte an.