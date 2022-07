Alpha Copper kündigt Auftragsvergabe für ein Diamantbohrprogramm über 2000 Meter im Projekt Okeover an

Der regionale Dienstleister Superior Diamond Drilling Inc. („Superior“) mit Firmensitz in Powell River (British Columbia) wurde mit den Bohrungen in Okeovers gut zugänglichem Küstenabschnitt in British Columbia beauftragt. Superior wurde im Jahr 2005 gegründet und ist ein führender Dienstleister der Branche, der im Yukon-Territorium und in der Provinz British Colombia tätig ist. Das Unternehmen wird ein erstes Diamantbohrprogramm über 2000 Meter in Angriff nehmen, um die Zone North Lake zu erweitern, in der sich die Arbeiten auf eine historische Ressource konzentrieren und die nur eine von sieben Mineralisierungszonen auf dem Konzessionsgelände darstellt.

Das Kupfer-Molybdän-Konzessionsgebiet Okeover („Ok“) umfasst 4.613 Hektar (11.399 Acres) und befindet sich unmittelbar nördlich der Küstenstadt Powell River in British Columbia. Seit seiner Entdeckung im Jahr 1965 wurde Ok von mehreren Unternehmen exploriert, u.a. von Noranda Exploration, Asarco Exploration, Falconbridge Nickel Mines Ltd., Duval International Corporation, Lumina Copper Corp. und Eastfield Resources Ltd.

Die Lagerstätten im Konzessionsgebiet Okeover, das nur fünfundvierzig Autominuten von Powell River entfernt liegt, haben eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit den Entdeckungen von Island Copper auf Vancouver Island (BHP) und Quartz Hill Moly im Alaska Panhandle (vormals Cominco American Inc. und heute Teck Resources).

Wie bereits erwähnt, gingen die bisherigen Bohrungen nie sehr weit in die Tiefe und endeten stets innerhalb der Mineralisierung. Alpha Copper hat die Absicht, die Mineralisierung in größerer Tiefe zu erkunden und das Datenmaterial zum mineralisierten Zielkörper zu erweitern, um einen Fachbericht im Einklang mit der Vorschrift National Instrument (N.I.) 43-101 zu erstellen, der für das Jahr 2023 geplant ist.