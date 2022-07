Anlass der Studie: Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann



13.07.2022 - Managementinterview mit der wallstreet:online AG

'Wir verstehen uns als Next Generation Broker und Disruptor des klassischen Broker-Markts in Deutschland. Das Transaktionsgeschäft wird in einigen Jahren den größten Anteil an unseren Einnahmen ausmachen.'

Die wallstreet:online AG (wallstreet:online) betreibt den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet- online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.



Vor Kurzem hat wallstreet:online auf ihrer Hauptversammlung die 'Case Study 2026' vorgestellt. Darin wurde das mittelfristige Wachstumspotenzial für das verbesserte Smartbroker-Produkt (Smartbroker 2.0) im Rahmen einer Szenarioberechnung betrachtet. Vor diesem Hintergrund haben wir die Chance genutzt, um mit Matthias Hach, dem Vorstandsvorsitzenden (CEO) des wallstreet:online-Konzerns, ein Interview zur 'Case Study 2026', zum Geschäftsmodell und zu den Perspektiven der Gesellschaft zu führen.

GBC AG: Der Smartbroker ist Teil der wallstreet:online-Gruppe und daher aus unserer Sicht kein typisches Fintech Startup. Was macht die Kombination aus Finanzmedien und Online-Brokerage aus und soll diese auch künftig beibehalten werden?



Matthias Hach: Ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an: Ganz klares Ja, diese Kombination zeichnet uns aus und soll in Zukunft weiter verstärkt werden. Dank unserer Finanzportale können wir unseren Brokerage-Kunden hochwertigen Journalismus, Echtzeitkurse und viele weitere Informationen rund ums Thema Börse anbieten - und zwar kostenfrei. In naher Zukunft werden wir auch Bezahl-Angebote schaffen, ich denke dabei an einen eigenen Börsenbrief und weitere tradingspezifische Inhalte. Dazu kommt unsere Finanzcommunity mit knapp einer Million registrierten Usern. Da gibt es also jede Menge Möglichkeiten zur Vernetzung und Diskussion. Umgekehrt stellen wir den Lesern unserer Portale mit dem Smartbroker einen vollwertigen Online-Broker zur Verfügung, der nach ihren Wünschen gestaltet wurde und bei dem bereits ab EUR 0 gehandelt werden kann. Aus meiner Sicht ergänzen sich die beiden Segmente ideal, gleichzeitig haben wir mit dem Portalgeschäft ein über die Jahre gewachsenes und stabiles Geschäftsmodell entwickelt. Die Einnahmen aus der Vermarktung erlauben uns größtenteils eine Innenfinanzierung des Smartbroker-Wachstums.