NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66,30 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller für die Pharma- und Kosmetikindustrie habe beim Konzernumsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis im zweiten Quartal besser als vom Konsens erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Craig McDowell in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Er rechne auch angesichts der bekräftigten Jahresziele nun mit etwas Erleichterung unter den Anlegern, zumal die Aktie im vergangenen Monat deutlich unter Druck geraten sei./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 07:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 07:57 / BST



Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 66,30 Euro