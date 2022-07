- Stufe 2b der Studie zur Zulassung in den USA läuft aktuell - Abrechnungskode durch die amerikanische Ärztevereinigung liegt vor - Break-Even ab 2024 erwartet



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 hat die MagForce AG den geplanten europäischen Roll-Out bei der Behandlung bösartiger Gehirntumore (Glioblastom) fortgesetzt, bzw. wiederaufgenommen. Die derzeit vier installierten NanoActivator-Geräte in Deutschland und in Polen sollen durch einen weiteren Standort in Spanien ergänzt werden. Im September 2021 wurde diesbezüglich mit der spanischen Klinik Complejo Hospitalario Integral Privado (CHIP) eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Nach dem Vorliegen aller Zulassungen sollen ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 die ersten kommerziellen Behandlungen in Spanien erfolgen.



Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 war die Behandlung von Glioblastom in den vier aktiven Behandlungszentren von den pandemiebedingten Schließungsmaßnahmen betroffen. Die daraus resultierenden rückläufigen Patientenanfragen hatten zu einem Rückgang der Umsatzerlöse auf 0,35 Mio. EUR (VJ: 0,62 Mio. EUR) geführt. Auf Ergebnisebene liegt, aufgrund des unverändert niedrigen Umsatzniveaus, ein weiterhin negatives Ergebnisbild vor. Das EBIT lag dabei bei -6,74 Mio. EUR (Vorjahres-EBIT bereinigt: -6,93 Mio. EUR).



Ein weiterer wichtiger Erfolg hin zur Marktzulassung wurde im Indikationsbereich Prostatakrebs erzielt. Nachdem Anfang 2021 der erfolgreiche Abschluss der vorletzten Stufe 2a der Zulassungsstudie bekannt gegeben wurde, lag im Dezember 2021 das finale Studienprotokoll durch die FDA vor. Damit konnte die Gesellschaft mit der finalen Stufe 2b der pivotalen US-Studie beginnen. In der jetzt laufenden Stufe 2b sollen die Ergebnisse der vorangegangenen Stufe an bis zu 100 Patienten bestätigt werden. Die Studie wird derzeit an den eigenen Zentren der MagForce AG in San Antonio, Seattle und Sarasota durchgeführt. Ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Zulassung in den USA ist die im April 2022 erhaltene Genehmigung des Abrechnungscodes der Amerikanischen Ärztevereinigung (AMA). Dadurch liegt die Grundlage zur Kostenübernahme der klinischen Studie durch Medicare vor sowie für Preisverhandlungen mit den Kostenträgern nach erfolgreicher Zulassung.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 9,15 Euro