Heute kommen die lange erwarteten Daten zur Inflation in den USA - gestern wurde eine Fake-Zahl per Twitter lanciert, und wie nervös die Börse derzeit ist, zeigt der darauf folgende Abverkauf (bis dann das Dementi des Bureau of Labor Statistics kam). Aber so oder so: bei der Berechnung der Inflation spielt die Immobilienkomponente (owners euquivalent rent, Miete) eine überragende Rolle: und diese Daten werden mit mehrmonatiger Verzögerung bei der Berechnung der Inflation herangezogen. Faktisch heißt das, dass Preissteigerungen der Vergangenheit erst jetzt oder gar in der Zukunft (sechs bis neun Monate Verspätung) in die Berechnung mit einfließen! Eigentlich hat die Inflation ihren Hochpunkt bereits überschritten: Benzinpreise, Rohstoffpreise, Inflations-Erwartungen - alles fallend. Dennoch könnte alleine die Verzögerung bei der Daten-Erfassung dafür sorgen, dass die Teuerung vermeintlich hoch bleibt aufgrund der unzuverlässigen (weil unaktuellen) US-Daten..

Hinweis aus Video:

