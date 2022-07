Führungswechsel bei EnviroMetal Technologies Inc. (CSE:ETI; OTCQX:EVLLF; FRA:7N2). Wie das Unternehmen mitteilt, übernimmt ab sofort Wayne Moorhouse die Rolle des Chief Executive Officer und President. Der Gründer des Unternehmens und bisherige CEO, Duane Nelson, bleibt dem Unternehmen als Co-Chairman verbunden. Er freue sich „die täglichen Management- und Betriebsverantwortlichkeiten abzugeben, um aktiv an der strategischen Entwicklung und dem Wachstum des Unternehmens zu arbeiten, so Nelson.

Wayne Moorhouse verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bergbau- und Edelmetallindustrie. Er kam 2019 als Chief Operating Officer zu EnviroMetal, wo er für alle Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verantwortlich war und maßgeblich an der Entwicklung interner Prozesse und Geschäftsanalysen beteiligt war. Bevor er zu EnviroMetal kam, war er in leitenden Positionen bei einer Reihe von TSX.V-, TSE- und Privatunternehmen tätig.

Moorhouse will den Fokus künftig auf Bergbaukunden lenken. Er freue sich, die weitere Entwicklung und Kommerzialisierung von EnviroMetals innovativer Goldrückgewinnungstechnologie zu leiten, so Moorhouse. „Mit einer erneuten Konzentration auf unsere Kerntechnologie für Bergbaukunden bin ich zuversichtlich, dass wir gut positioniert sind, um unseren Kunden und Aktionären dauerhafte Werte zu liefern", so Moorhouse.

EnviroMetal Technologies extrahiert Edel- und Nicht-Edelmetalle aus Erzen, Konzentraten und Elektronikschrott. Das Unternehmen will mit seinem proprietären nicht-cyaniden, wasserbasierten, pH-neutralen Behandlungsprozesses einen neuen umweltfreundlichen Standard für die hydrometallurgische Extraktion von Edelmetallen sowohl im Bergbau als auch in der Elektronikschrottindustrie etablieren.



