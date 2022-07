Der Boom der Elektroauto-Industrie ist in aller Munde und die modernen Fahrzeuge stehen in immer mehr Garagen. Insbesondere in China und vielen Staaten der westlichen Welt ist der Wandel vom Verbrenner zum elektrisch angetriebenen Fahrzeug nicht mehr zu stoppen. Dabei gibt China den Takt vor, denn die Volksrepublik ist derzeit der mit Abstand größte Absatzmarkt. Und warum sollten Mercedes, Volkswagen oder Ford noch Modelle mit Verbrennungsmotor in den Fokus rücken, wenn sie für den chinesischen Markt ohnehin die Elektroversion herstellen müssen? Dieser Trend ist nicht mehr zu stoppen und so ist es kein Wunder, dass europäische Autokonzerne reihum praktisch keine neuen Modelle mit reinem Verbrenner-Motor mehr entwickeln. Ein Facelift muss reichen.

Zumal ohnehin auch die Europäische Union nun den Weg für die Hersteller aufgezeigt hat. So hat das EU-Parlament am 8. Juni 2022 entschieden, dass ab dem Jahr 2035 ein Verkaufs- und Zulassungsverbot für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren gilt. Damit ist das faktische Aus für Autos mit einem Verbrenner eingeläutet worden. Das Ziel ist es, den Ausstoß von schädlichen Gasen zu reduzieren. Auch wenn die Autoindustrie nicht glücklich wirkt: Fakt ist, dass nun Klarheit herrscht und sich der Markt auch in Europa radikal verändern wird.

Für Anleger gilt es nun, auf die richtigen Pferde zu setzen. Denn mit dem endgültigen Aus der Verbrennungsmotor werden die Karten nicht nur am Automarkt neu gemischt. Denn Elektroautos benötigen Batterien, die wiederum einen anderen Mix an Rohstoffen haben. Lithium und Nickel gelten als die großen Gewinner unter den sogenannten Batteriemetallen. Daneben wird oft der Kupfermarkt genannt. Dementsprechend läuft hier auch schon ein Wettrennen um die Vorkommen, in dem sich große Mining-Konzerne wie BHP oder Anglo American bereits positionieren. Ähnliches ist auch im Lithiummarkt zu beobachten, wo neben den Platzhirschen Albemarle (USA) und SQM (Chile) auch die Chinesen ihre Claims abstecken.