JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide vor den am 28. Juli anstehenden Halbjahreszahlen von 185 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbjahreszahlen des Industriegaseherstellers und Anlagenbauers dürften stark ausfallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass er dennoch sein Kursziel kappte, begründete Udeshi mit zusätzlichen Risiken durch die steigenden Gaspreise und dem zunehmenden gesamtwirtschaftlichen Gegenwind in der zweiten Jahreshälfte und im Jahr 2023 ./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 21:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.