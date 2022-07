LONDON (dpa-AFX) - Im Rennen um die Nachfolge des scheidenden britischen Premiers Boris Johnson haben sich die Kandidaten vor der ersten Abstimmungsrunde in der Tory-Fraktion mit Versprechungen überboten. Finanzminister Nadhim Zahawi stellte im Sender Sky News am Mittwoch neben Steuersenkungen den Bau von 100 Schulen im Land in Aussicht, sollte er Johnson als konservativer Parteichef und Premier beerben. Auch einige weitere der acht Kandidatinnen und Kandidaten versuchten, die 358 Tory-Abgeordneten mit dem Versprechen von Steuersenkungen hinter sich zu bringen.

Einen etwas anderen Ton schlug Ex-Finanzminister Rishi Sunak an, der derzeit als Favorit gilt. Er sagte dem "Telegraph", er wolle an die Tradition von Ex-Premierministerin Margaret Thatcher anknüpfen und Steuern "verantwortungsvoll" senken. "Man muss zuerst verdienen, was man ausgibt", sagte er.