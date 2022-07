Neuer Verhandlungsanlauf um Hafenarbeiter-Löhne noch am Mittwoch

HAMBURG (dpa-AFX) - Im eskalierenden Konflikt um die Entlohnung der Arbeiter an Deutschlands Seehäfen starten die Tarifparteien am Mittwoch einen neuen Einigungsversuch. Zuvor war bekanntgeworden, dass am Donnerstag zum dritten Mal binnen wenigen Wochen gestreikt werden soll - diesmal für 48 Stunden. "Aber vorher verhandeln wir noch mal wieder", sagte die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft Verdi, Maya Schwiegershausen-Güth, der Deutschen Presse-Agentur.

