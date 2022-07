Hamburg (ots) - Zahlreiche Risikofaktoren sorgen an den Börsen für Unruhe.

Anlegerinnen und Anleger, die wegen der Minizinsen auf Tages- oder

Festgeldkonten auf Aktien setzen, brauchen derzeit starke Nerven. Eine

langfristig risikoärmere Alternative können Wertpapier-Sparpläne sein: Durch das

regelmäßige Sparintervall ist der Einstiegszeitpunkt weniger entscheidend, die

Sparrate ist individuell festlegbar und das Angebot vieler Banken umfangreich.

Welche Anbieter mit ihren Produkten überzeugen, zeigt der Test des Deutschen

Instituts für Service-Qualität, welches die Sparpläne von 16 Finanzinstituten

und Online-Brokern untersucht hat.



Geringe Einstiegshürden, hohe Flexibilität





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ob für Indexfonds (ETFs), aktiv gemanagte Fonds, Zertifikate oder Aktien - dasAngebot an Sparplan-Produkten ist bei vielen Banken groß. Selbst fürKleinanleger, die langfristig sparen möchten, etwa für die Altersvorsorge, sinddiese Produkte interessant: Bei elf der 16 untersuchten Finanzinstitute sindSparraten schon ab 25 Euro oder weniger möglich; einen Mindestsparbetrag, derüber 50 Euro hinausgeht, setzt lediglich ein Anbieter - und zwar nur beiAktien-Sparplänen - voraus. Oft flexibel wählbar ist auch das gewünschteSparintervall: Den Kundinnen und Kunden stehen hier meist drei bis fünfVarianten zur Auswahl, etwa monatlich, zweimonatlich oder quartalsweise.Gebühren als RenditekillerSparpläne bieten als langfristiges Anlageprodukt relativ gute Renditechancen,aber die unterschiedliche Gebührenstruktur der Anbieter ist hier ein wichtigerEinflussfaktor. Beispiel ETF-Sparpläne: Bei einer monatlichen Sparrate von 100Euro variieren die Kosten pro Ausführung je nach Anbieter und Produkt zwischen 0Euro und 2,75 Euro. Dies summiert sich auf lange Sicht: Allein an Order-Gebührenbeträgt hier der Unterschied bei einem Anlagehorizont von fünfzehn Jahren 495Euro.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität,empfiehlt: "Die Regelmäßigkeit des Sparens führt selbst bei geringen Beträgenfür einen Vermögensaufbau, der etwa gegenüber dem Einzelkauf von Aktien auflange Sicht deutlich risikoärmer ist. Gebühren schmälern aber das Ergebnis - einVergleich, etwa der Depot- und Ordergebühren, ist ratsam."Die besten Sparplan-AnbieterTestsieger in der Kategorie Fonds-Sparpläne ist Smartbroker. Das Finanzinstitutverfügt über mehr als 1.000 sparplanfähige Fonds, die allesamt ohneAusgabeaufschlag angeboten werden. Die Mindestsparrate liegt bei 25 Euro; Kostenfür das Depot fallen nicht an.