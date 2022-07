1 Hotel Nashville ist jetzt geöffnet

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nashville, Tennessee (ots/PRNewswire) - Die Immobilie ist der achte Standort derMarke weltweit1 Hotels, die vom Gastgewerbe-Visionär Barry Sternlicht gegründete nachhaltigeLuxus-Lifestyle-Hotelmarke, gab heute die Eröffnung des 1 Hotel Nashvillebekannt, der bewusst kultivierten urbanen Oase der berühmten Musik- undKulturmetropole und des achten Hotels der weltweiten Reihe. Das Hotel liegt imHerzen der Innenstadt von Nashville, direkt gegenüber des Music City Center undnur wenige Gehminuten von der Country Music Hall of Fame entfernt. Die 215Zimmer des Hotels, darunter 37 Suiten mit weitem Blick auf die Stadt und dieSkyline, bieten ein in der Region einzigartiges Maß an Service und Komfort. Diegrüne, mit Efeu bewachsene Fassade und die einheimische Landschaftsgestaltungerinnern an die nahe gelegenen Naturschönheiten, vom geschäftigen Treiben amCumberland River bis zu den Smoky Mountains und dem Natchez Trace."Mit der Eröffnung des 1 Hotel Nashville feiern wir den Eintritt unserer Markein diese dynamische und kulturell reiche Region", sagte Barry Sternlicht,Gründer, Vorsitzender und CEO von 1 Hotels der Starwood Capital Group. "Wirfreuen uns darauf, eine greifbare Demonstration unserer übergreifenden Mission,Vision und Zielsetzung - einschließlich unseres Engagements für luxuriöseNachhaltigkeit, Gemeinschaften, ganzheitliche Gesundheit und Wellness sowienatürliches Design - in eine ikonische Stadt zu bringen, die für ihre positiveEnergie, ihre Hingabe an Live-Musik, bodenständige Gastfreundschaft, festlichesEssen und Familienspaß bewundert wird."Die grob behauenen Himmelbetten und die werkbankähnlichen Eitelkeiten, die vonder lokalen Handwerkskunst inspiriert sind, bis hin zu den greifbaren Texturenund Akzenten der holzgetäfelten Wände in den Zimmern, Suiten und öffentlichenBereichen - die umfangreiche Verwendung organischer und natürlicher Materialienverleiht dem raffinierten urbanen Rückzugsort die natürliche Schönheit und Fülleder Landschaft von Tennessee. Zum Thema Nachhaltigkeit gehören hölzerneZimmerschlüssel, Kreidetafeln in den Zimmern, um den Papierverbrauch zureduzieren, Kleiderbügel aus 100 % Recyclingpapier, Karaffen aus recyceltenWeinflaschen in den Zimmern und das ganzjährige Programm "1 Less Thing", bei demGäste gebrauchte Kleidungsstücke für 1 Hotel abgeben können, um sie anbedürftige lokale Organisationen zu spenden.Das Hotel bietet drei verschiedene gastronomische Konzepte, die unser Engagementfür Einfachheit, Luxus und Nachhaltigkeit widerspiegeln. 1 Kitchen Nashville, imErdgeschoss gelegen, ist eine innovative Farm-to-Table-Küche des kulinarischenDirektors und ehemaligen Top Chef Chris Crary. Dies ist ein Ort, an dem die