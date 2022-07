JPMORGAN stuft Befesa auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sylvia Barker

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Befesa vor dem Start der Berichtssaison von 70 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zur Zahlenvorlage des Recyclingspezialisten am 28. Juli dürfte der Fokus der Anleger auf dem neuen Fünfjahresplan für nachhaltiges Wachstum liegen, schrieb Analystin Sylvia Barker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Unternehmensdienstleistern. Zudem rechnet sie mit Details zu den avisierten Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro. Das Kursziel senkte sie vor allem wegen höherer Abzinsungssätze und gesunkener Gewinnschätzungen./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 22:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.