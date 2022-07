Kohl > Partner mit innovativem Marketing-Lehrgang für die Hotellerie

Villach (ots) - 16 flexible Module mit Zertifikats-Abschluss



Neben der Beratung von Hotels, Destinationen und Unternehmen der touristischen

Infrastruktur ist das Consultingunternehmen Kohl > Partner seit 40 Jahren auch

im Bereich Seminare und Trainings aktiv. In diesem Jahr bieten die Berater:innen

erstmalig einen modularen Lehrgang speziell für den Bereich Hotelmarketing an.

Die Teilnehmer:innen haben die Wahl unter 16 verschiedenen Online- und

Präsenz-Kursen, an denen sie zwischen September 2022 und Mai 2023 teilnehmen

können. Abgeschlossen wird die professionelle Fortbildung, die insgesamt sieben

volle Kurstage umfasst, mit einem Zertifikat. Während der gesamten Laufzeit wird

jede:r Teilnehmer:in von einem Guide aus dem K>P-Team individuell betreut. Durch

die flexible Kurswahl ist der hybrid abgehaltene Lehrgang für Einsteiger:innen

wie für Marketing-Kenner:innen gleichermaßen geeignet.



Die Anforderungen an Marketing-Mitarbeiter:innen im Hotel sind vielschichtig:

Grafikkenntnisse, ein gutes Sprachgefühl, Online-Kompetenzen, erste Erfahrung im

Bereich Employer Branding, Verkaufsexpertise und zumindest Grundkenntnisse im

Controlling sind gefragt. Meist sind die Mitarbeiter:innen in einigen Bereichen

bereits Expert:innen, in anderen Feldern aber noch weniger erfahren. Im neuen

Marketing-Lehrgang von Kohl > Partner haben sowohl Einsteiger:innen als auch

Marketing-Kenner:innen die Möglichkeit, sich genau die Felder auszuwählen, in

denen ihrer Ansicht nach noch Nachholbedarf besteht. Von Anfang an stellt das

Beratungsunternehmen jedem:r Teilnehmer:in einen Guide aus dem K>P-Team zur

Seite, der gemeinsam mit ihnen die Zielsetzung absteckt, sinnvolle Module

auswählt und sie den gesamten Lehrgang über begleitet.