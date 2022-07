Das Projekt "EcceOlio" der krönende Abschluss in Deutschland

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Am 7. Juli beginnt ein 274-tägiger

Verkostungszyklus in 18 ausgewählten Restaurants in Frankfurt am Main, bei dem

die Vorzüge des Olivenanbaus vermittelt werden sollen. Es ist die

Abschlussveranstaltung des dreijährigen Projekts "EcceOlio", das von Unaprol und

France Olive gefördert und von der EU finanziert wird, um den Markt und die

Verbraucher für die einzigartigen Qualitäten von europäischem nativem Olivenöl

extra mit g.U.-, g.g.A.- und BIO-Zertifizierung zu sensibilisieren. Für

Fachbesucher der Branche: Treffen auf der Biofach in Nürnberg vom 26. bis zum

29. Juli



Das von Unaprol und France Olive geförderte und von der EU finanzierte Projekt

"EcceOlio" nähert sich dem Ende seiner langen Reise, die im Januar 2019 begann.

Nach mehr als drei von den Schwierigkeiten der Pandemie geprägten Jahren, hat

das Projekt nun die Stadt Frankfurt am Main gewählt, um die deutschen

Verbraucher zu begrüßen.