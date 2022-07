CREDIT SUISSE stuft Uniper auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Wanda Serwinowska

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24,60

Kursziel alt: 24,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Uniper auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska hält laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie drei mögliche Rettungsszenarien für den Energiekonzern für möglich. Lufthansa-ähnliche Staatshilfen dürften demnach die präferierte Option von Uniper sein, würden aber unter anderem die Beteiligung von Fortum an Uniper verwässern. Eine Abtrennung der deutschen Vermögenswerte (Ring Fencing) dürfte die präferierte Option von Fortum und des finnischen Staates sein. Dass Uniper für einen geringfügigen Betrag verkauft werde, sei am unwahrscheinlichsten, da dies eine Abschreibung von Fortums Investition in Uniper bedeuten würde./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 18:07 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 03:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.