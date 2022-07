Logistik-Investmentmarkt erreicht Rekordhalbjahr mit erstmals über 6 Mrd. Euro

Frankfurt/Main (ots) - Der Logistik-Investmentmarkt konnte in den letzten drei Monaten dort anknüpfen, wo er nach dem ersten Quartal aufgehört hatte und setzt zur Jahresmitte eine weitere neue Bestmarke. Mit einem Transaktionsvolumen von knapp 6,6 Mrd. EUR fiel die Gesamtbilanz sogar doppelt so hoch aus wie der langjährige Durchschnittswert, und auch das sehr gute Ergebnis aus dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum konnte um 55 % übertroffen werden. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.



"Dass Logistik-Investments mittlerweile eine wichtige Säule des gesamten Gewerbe-Investmentmarkts bilden, wird durch ihren Umsatzanteil von rund 22 % und dem wiederholten zweiten Platz hinter Office Investments im Assetklassen-Ranking unterstrichen. Ein weiterer Faktor, der für die hohe Stabilität des Logistik-Investmentmarkts spricht, ist die Verteilung des Umsatzes auf Einzel- und Portfoliodeals", erläutert Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH. So sind Paketverkäufe (anteilig 53 %) und Einzeltransaktionen (anteilig 47 %) im nahezu gleichen Umfang am Gesamtvolumen beteiligt, wobei Portfolios (3,5 Mrd. EUR) ihr zweitbestes und Einzelinvestments (3,1 Mrd. EUR) ihr bestes Resultat erreichen. Das rege Marktgeschehen zeichnet sich jedoch nicht nur im Volumen, sondern mit über 160 Verkäufen auch in der Deal-Anzahl ab. Dennoch hat sich durch das veränderte Zinsumfeld der Investorenkreis im Core-Segment zuletzt verkleinert und die Dynamik dadurch etwas verlangsamt.



Top-Märkte +60%, Umsatzsteigerung an sechs Standorten



Auf die bedeutenden Standorte entfielen im ersten Halbjahr fast 1,4 Mrd. EUR, was ebenfalls einem neuen Rekord entspricht. Insgesamt konnten hierbei sechs von acht großen Logistik-Hubs mit Umsatzsteigerungen dazu beitragen, dass die Top-Märkte auf ein knapp 60 % höheres Ergebnis als im Vorjahr kamen. Als entscheidendster Treiber ist dabei die Hauptstadt Berlin zu nennen, die sich mit einem Volumen von 528 Mio. EUR an der Spitze deutlich absetzt. Zwischen 100 und 200 Mio. EUR wurden zudem in München (198 Mio. EUR), Frankfurt (184 Mio. EUR), Leipzig (121 Mio. EUR), Hamburg (113 Mio. EUR) und Düsseldorf (108 Mio. EUR) investiert. Auf eine gute Bilanz kommt jedoch auch Stuttgart (84 Mio. EUR), während in Köln (18 Mio. EUR) bislang noch keine größeren Logistik-Investments registriert werden konnten. Bemerkenswert ist zudem, dass mit 79 % des Umsatzes auch wieder einmal ein sehr hohes Volumen außerhalb der Top-Märkte zu verorten ist.