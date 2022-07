Letztes Jahr im März brachte die Mittelstandsholding MBB ihre Tochter Friedrich Vorwerk an die Börse. Ausgabepreis 45 Euro. Inzwischen gibt es die Aktie mit 31 Euro wesentlich billiger, der Abschlag ein knappes Drittel. Doch seit Ende Juni geht es mit dem Kurs aufwärts. Friedrich Vorwerk ist ein Spezialist für Tief-, Rohr- und Anlagenbau. Es geht um erdverlegte Gas-, Öl- und Stromtrassen. Jetzt fachen Großaufträge die Phantasie der Anleger an. Es dreht sich um Flüssiggas-Terminals (LNG), die die Abhängigkeit von russischem Gas vermindern sollen. Das Auftragsvolumen mehr als 120 Millionen Euro für ein LNG-Projekt, das am Standort Brunsbüttel noch bis zum Jahresende in Betrieb gehen soll. Das Vorhaben enthält eine 55 Kilometer lange Pipeline von Brunsbüttel nach Hettlingen. Ein zweiter Standort befindet sich in Wilhelmshaven. In diesem Zusammenhang meldete Vorwerk vor einigen Tagen einen Auftrag zur Verlegung der Anschlußleitung im Volumen eines „mittleren zweistelligen Millionenbereich“. Die Sicherstellung der Gasversorgung in Deutschland ist derzeit das heißeste Thema überhaupt. Damit es zu keinen Unterbrechungen der Gasversorgung kommt, hat der Bundestag eigens ein „LNG-Beschleunigungsgesetz“ verabschiedet. Das verkürzt das laufende Planfeststellungsverfahren. Neben Wilhelmshaven und Brunsbüttel sind weitere LNG-Terminals geplant. Trotz des Ukraine-Kriegs laufen auch die Vorbereitungen für die Energiewende weiter: Im Mai flatterte ein Großauftrag rein im Zusammenhang mit einer „Stromautobahn“, die den windreichen Norden mit dem windarmen Süden verbindet. Ordervolumen 80 Millionen für die Kabellegung. Im ersten Quartal erhielt Vorwerk den Zuschlag für Fernwärmeleitungen in Hamburg und Bremen für 70 bzw. 45 Millionen. Im Zuge der „Gas-Krise“ erwarten wir demnächst eine deutliche Anhebung der Jahresprognose. Anfang März stellte der Vorstand für 2022 einen Umsatzanstieg um 15% auf mehr als 320 Millionen in Aussicht, die operative Marge wird mit 15% knapp unter dem Niveau des Vorjahres erwartet. Per 31.12. lagen 84 Millionen in der „Kriegskasse“. Das Unternehmen kündigt eine Beschleunigung des Wachstumskurses durch strategische Zukäufe an. Wir erwarten weitere Großaufträge, zusätzliche LNG-Terminals sind in Prüfung beispielsweise an den Standorten Stade, Hamburg oder Lubmin. Börsenwert rund 620 Millionen. Knapp doppelter Umsatz. Ok. Das KGV schätzungsweise 18. Fazit: Putins Krieg verschafft Vorwerk eine Sonderkonjunktur. Die Aktie steigt gegen den Trend!