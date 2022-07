Berlin (ots) - Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zur Veröffentlichung der Verbraucherpreisedurch das Statistische Bundesamt heute in Berlin:"Die Lage bleibt ernst. Die Energiekosten treiben die Inflation; sie sind inDeutschland viel zu hoch. Unternehmen aber auch Verbraucherinnen und Verbraucherwerden im europäischen Vergleich übermäßig belastet. An der Energieknappheitkönnen wir derzeit wenig ändern. Wir sollten deshalb alle Maßnahmen ergreifen,die zu einer strukturellen Stabilisierung oder Reduzierung der Energiepreisebeitragen können. Eine Debatte über den zu hohen Steueranteil an denEnergiekosten ist überfällig. Er ist nicht nur für die Bürger, sondern für dieWettbewerbsfähigkeit aller Unternehmen in Deutschland eine echte Belastung."Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5271661OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.