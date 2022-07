LambdaTest startet erste Ausgabe seiner Testµ-Konferenz

San Francisco (ots/PRNewswire) - Bei der Online-Konferenz Testµ (TestMu) geht es

um Trends, die in der Testlandschaft von Bedeutung sind und Testern/Entwicklern

helfen, einen Blick in die Zukunft des Testens zu werfen.



LambdaTest, eine führende Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests,

hat die erste Ausgabe seiner Testµ-Konferenz gestartet. Die kostenlose

dreitägige Online-Veranstaltung findet vom 23. bis zum 25. August 2022 statt.

Sie wird sich auf die wichtigsten Trends in diesem Bereich konzentrieren und die

Zukunft des Testens erforschen. Die Teilnehmer werden auch erfahren, wie

führende Unternehmen Innovationen einsetzen, um Spitzenleistungen beim Testen zu

erzielen.