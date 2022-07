High Tide eröffnet ersten Canna Cabana-Standort in British Columbia

Calgary, 13. Juli 2022. High Tide Inc. (NASDAQ: HITI, TSX-V: HITI, FWB: 2LYA) („High Tide“ oder das „Unternehmen“), ein führendes, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das sowohl über konventionelle Läden als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsladen Canna Cabana unter der Anschrift 10027 100 Street, Fort St. John, British Columbia, heute um 16:20 Uhr Ortszeit mit dem Verkauf von Cannabisprodukten und Konsumzubehör zur Freizeitanwendung durch Erwachsene beginnen wird. Diese Eröffnung wird der 128. Einzelhandelsstandort der Marke High Tide in ganz Kanada und der erste in British Columbia sein, der Cannabisprodukte und Konsumzubehör zur Freizeitanwendung verkauft. Der Laden wird der erste Standort von High Tide in der Region Peace River in British Columbia sein, in der Fort St. John die größte Gemeinde ist. Er befindet sich im Stadtzentrum, in der Nähe zahlreicher Geschäfte, und ist nur wenige Minuten vom Alaska Highway entfernt, der Bewohner und Besucher in die Stadt bringt.

„Die Eröffnung unseres ersten Bioladens in British Columbia ist ein lang ersehnter und äußerst positiver Meilenstein für High Tide. Dies ist das Ergebnis monatelanger harter Arbeit unseres Teams, nachdem wir den behördlichen Prozess für den Markteintritt in der Provinz durchlaufen haben. Ich freue mich, dass wir endlich die Möglichkeit haben, unser innovatives Discount-Club-Modell, das sich bei unseren Kunden in den vier Provinzen, in denen wir bereits tätig sind, bewährt hat, auch in British Columbia einzuführen“, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Zusammen mit der in der vergangenen Woche bekannt gegebenen Übernahme von zwei Cannabis-Einzelhandelsläden in Vancouver durch das Portfolio an Choom BC-Läden werden wir in der Provinz auf Anhieb im großen Stil vertreten sein und haben die Obergrenze für die Anzahl der Läden in der Provinz bereits fast zur Hälfte erreicht. Angesichts dieser Position in British Columbia gehe ich davon aus, dass wir in der Lage sein werden, sowohl durch organisches Wachstum als auch durch strategische Übernahmen rasch zu expandieren, wodurch wir in der Lage sein werden, die Obergrenze von acht Läden in den kommenden Monaten zu erreichen“, fügte Herr Grover hinzu.