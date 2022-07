Wie das Unternehmen nämlich meldete, stieß man auf dem durch Straßen gut zu erreichenden Projektgebiet in British Columbia unter anderem auf:

- 0,50% Kupferäquivalent (CuEq) (0,401% Kupfer, 0,15 g/t Gold und 1,27 g/t Silber) über 214,4 Meter, sowie

- 0,564% Kupferäquivalent (CuEq) (0,412% Kupfer, 0,02% Molybdän, 0,10 g/t Gold und 1,14 g/t Silber über 162,8 Meter innerhalb eines mächtigeren Vererzungsabschnitts von 222,8 Metern mit 0,461% Kupferäquivalent (0,338% Kupfer, 0,017% Molybdän, 0,08 g/t Gold und 0,96 g/t Silber).

Universals CEO Clive Massey sieht darin, dass es nun wiederholt gelungen ist, auf Poplar lange Abschnitte mit porphyrischer Kupfervererzung nachzuweisen, das Ergebnisse der monatelagen, technischen Arbeiten. Der dreidimensionale Zielrahmen rücke jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Projekts in den Fokus und Universal Copper beabsichtigte, die neu definierten geologischen Kontrollen der Mineralisierung zu nutzen, um weiterhin robuste Porphyr-Kupfer-Abschnitte zu erbohren zu können. Ziel ist es, den Gehalt und die Tonnage der Poplar-Ressource zu steigern und sie zu einer erstklassigen, über die Straße zugängliche Lagerstätte in Zentral-British Columbia zu machen.

Aktuell weist Poplar eine angezeigte Ressource von 152,3 Mio. Tonnen bei 0,32% Kupfer auf. In der Kategorie geschlussfolgert sind es noch einmal 139,3 Mio. Tonnen mit 0,29% Kupfer.

Die 2022 auf Poplar durchgeführten Bohrungen sollten zum einen den 129 Metern mit 0,546% Kupfer nachspüren, die man zuvor erbohrt hat und zum anderen den hochgradigeren Teil der bekannten Vererzung Richtung Nordwesten ausweiten. Darüber hinaus testet man das erste Ziel, das die Experten von Vector Geological Solutions im Januar dieses Jahres identifiziert hatten. Alle Ziele wurden somit erreicht.

