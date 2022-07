FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben am Mittwoch nach einem Zwischenbericht des Online-Gebrauchtwagenhändlers größere Kurs-Schwankungen gezeigt. Nach verhaltenem Start waren sie erst mit bis zu 5,3 Prozent ins Plus vorgedrungen, dann aber auch um bis zu 7,8 Prozent ins Minus abgesackt bis nah an ihr Juni-Rekordtief von 6,60 Euro. Zuletzt notierten sie mit einem Abschlag von 2,2 Prozent und 7,21 Euro eher in der Mitte der weiten Tagesspanne.

Auto1 hat im zweiten Quartal mehr Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor. Allerdings ließ die Dynamik im Vergleich zum Vorquartal etwas nach. Für das zweite Quartal rechnet der Vorstand im Geschäft mit privaten Käufern mit einem Rohergebnis (GPU) - das heißt der Verkaufserlös minus Ankaufpreis - von mehr als 980 Euro je Fahrzeug. Das wäre deutlich mehr als noch im Vorquartal. Aus diesen Zahlen die richtigen Schlüsse zu ziehen, fiel Börsianern und Anlegern schwer.