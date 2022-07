"FAV Live"- der neue Tarif der Ford Auto-Versicherung (FOTO)

Köln (ots) -



- Neue Prämienoption der Ford Auto-Versicherung mit kilometergenauer Abrechnung

- Insbesondere für Wenigfahrer interessant

- Inklusive umfassendem Versicherungsschutz und Qualitätsreparaturen im Ford

Partner Betrieb



Ford weitet ab sofort das Angebot in der Ford Auto-Versicherung um die neue

Tarifoption "FAV Live" aus. Mit "FAV Live" zahlen Versicherungsnehmer lediglich

für ihre tatsächlich gefahrenen Kilometer. "FAV Live" ist daher insbesondere für

Wenigfahrer eine günstige Preisalternative. Attraktiv ist der Tarif darüber

hinaus für Kundinnen und Kunden, die volle Kostenkontrolle wünschen. Denn sie

zahlen im gewählten "FAV Live"-Tarif eine Basisprämie auf Grundlage einer

jährlichen Laufleistung von 1.000 Kilometer. Für jeden weiteren Kilometer fällt

- in Abhängigkeit von der aktuellen Schadenfreiheitsklasse - ein fester

Euro-Cent-Betrag an.