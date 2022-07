Köln (ots) - Das Geschäftsjahr 2021 stand weiterhin im Zeichen von Corona und

den damit verbundenen Einschränkungen. Auf die einzelnen Töchter der

pfmmedical-Gruppe hatte dies unterschiedliche Auswirkungen. Während vor allem

die pfm medical tpm gmbh stark von den Maßnahmen betroffen war, konnte der

Umsatz im China-Geschäft sogar die Erwartungen übertreffen und stieg um fast 40

Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ohne Berücksichtigung des einmaligen

Zusatzgeschäftes mit medizinischen Masken im Jahr 2020 konnte ein Umsatzwachstum

von 7,9 Mio. EUR (+6,6 Prozent) erzielt werden.



Neben dem guten Auslandsgeschäft in China überzeugte auch die neue Tochter, pfm

medical hico gmbh, die trotz der Beschaffungskrise bei den Halbleitern bis zum

Jahresende 23 Prozent über den Erwartungen lag. Die Brutto-Marge konnte im

Kerngeschäft im Jahr 2021 trotz steigender Logistikkosten auf einem stabilen

Niveau gehalten werden.





Corona-Maßnahmen führen zu deutlicher KostenreduktionAufgrund von strategischen Unternehmenszukäufen zur Stärkung des weiterenUmsatzwachstums sind die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozentgestiegen. Andererseits führten die Corona-Maßnahmen zu Einsparungen bei densonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr - vor allem wegengeringerer Reisekosten, Werbe- und Vertriebskosten sowie Beratungskosten.Zu den erwähnten Kostenreduktionen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungenkonnten weitere einmalige sonstige betriebliche Erträge generiert werden, sodass ein deutlich positiveres Geschäftsergebnis im Vergleich zum Vorjahr erzieltwurde. So konnte das EBIT gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. EUR gesteigertwerden, das einem Wachstum von 95 Prozent entspricht.Eigenproduktrate steigendDie Eigenfertigungsquote im Geschäftsjahr 2020 war wesentlich durch daseinmalige Maskengeschäft beeinflusst (ohne Maskengeschäft bei 51,4 Prozent). ImGeschäftsjahr 2021 konnte die Eigenproduktionsquote vor allem durch die positiveGeschäftsentwicklung auf dem chinesischen Markt und der hohen Nachfrage nachGeräten der pfm medical hico auf 54,4 Prozent gesteigert werden.Internationales Geschäft weiterhin stark und im WachstumMit 12 Standorten ist die pfmmedical-Gruppe in 100 Ländern aktiv. Somit erklärtsich auch der hohe Stellenwert der Internationalisierung. Besonders wichtig istdabei der chinesische Markt. Im Geschäftsjahr 2021 konnte hier der positiveTrend fortgesetzt werden. Der Umsatz übertraf sogar die Erwartungen und stieg umfast 40 Prozent gegenüber dem VorjahrInvestitionen 2021Nach den investiven Jahren 2019 und 2020, in denen u. a. dieEtO-Sterilisationsanlage am Standort Nonnweiler errichtet wurde