München (ots) -- Im zweiten Teil des "European Banking Trend Radar" untersucht Deloitte dieTrendfelder ESG, Regulierung und Politik sowie Wirtschaft und Finanzmärkte undidentifiziert jeweils die drängendsten Herausforderungen- Besonderen Handlungsdruck sieht die Studie in den kommenden vier Jahren in derESG-Dimension bei dem Thema "Banken unter grünem Druck" sowie bei nachhaltigenInvestitionen- In punkto Regulierung und Politik stehen insbesondere Nachhaltigkeitsaspektein der Finanzmarktregulierung sowie Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen ganzoben auf der Agenda- Für die Wirtschafts- und Finanzmärkte sind es besonders die Maßnahmen zurUmsetzung der Kapitalmarktunion, wo für Banken in den nächsten Jahren hoherHandlungsbedarf bestehtDie Herausforderungen durch ESG-Anforderungen, Finanzmarktregulierung undKapitalmarktunion sieht Deloitte in der zweiten Ausgabe des Banking Trend Radarals zentrale Trends, auf die Banken schnellstens reagieren sollten. Für dievorliegende Ausgabe des Trend Radars hat Deloitte in diesen drei Dimensioneninsgesamt 15 Trends identifiziert, von denen sich fünf aus Sicht desWirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens bereits in einem Stadiumbefinden, wo dringender Handlungsbedarf geboten ist. Wichtigster Treiber dermeisten Trends ist die Forderung nach belegbarer Nachhaltigkeit von Produktenund Organisationen."Bereits jetzt ist deutlich zu spüren, dass sich die Bankenlandschaft in dennächsten Jahren entscheidend ändern wird", sagt Thomas Peek, Bankenexperte undPartner bei Deloitte. "Trends mit Bezug zu ESG, regulatorischen und politischenThemen sowie Aspekten der Wirtschafts- und Finanzwelt führen zusammengenommendazu, dass die Branche einem gewaltigen Wandel unterliegt. Dieser Wandel kommtnicht von heute auf morgen, braucht aber zum Teil einen langenVorbereitungsvorlauf. Daher sollten Bankhäuser heute schon auf dieseEntwicklungen achten und reagieren, wenn sie den Anschluss nicht verlierenwollen."Die ESG-Dimension zwingt Banken zu grünem HandelnIn Zukunft wird von Banken zunehmend erwartet, dass sie zu einerumweltfreundlicheren Gesellschaft beitragen. Dieser Trend wächst schneller, alsman sich das in den Vorstandsetagen von Banken bis vor kurzem vorstellen konnte.Infolgedessen müssen sich Finanzdienstleister schnellstens diesenHerausforderungen stellen und daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln. Neben dem"grünen Druck" durch die entsprechende EU-Taxonomie sieht der Trend Radar vorallem nachhaltige Investitionen und bewusste Bankkunden als äußerst relevanteTrends in dieser Dimension.