Said Shiripour Erfahrungen mit School of Marketing (FOTO)

Berlin (ots) - Lernen im Internet ist in den letzten zehn Jahren immer populärer

geworden. Vor der Pandemie hat Research and Markets die Prognose gestellt, dass

der Online-Bildungsmarkt bis 2025 ein Volumen von 250 Milliarden US-Dollar

erreichen wird. Tatsächlich ist vor allem digitales Marketing ein beliebtes

Thema. Angetrieben wird es durch die sozialen Medien und Online-Werbung. Von

2021 bis 2026 rechnet man mit einem Wachstum von 1,37 Milliarden US-Dollar.

Immer mehr Unternehmen versuchen, von dem Kuchen ein Stück abzubekommen.

Trotzdem sticht ausgerechnet Said Shiripour mit seiner School of Marketing

Über Said Shiripour