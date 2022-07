Wirtschaft DAX bleibt am Mittag im Minus - Immobilienkonzerne etwas stärker

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Mittwochmittag deutlich im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.775 Punkten berechnet und damit ein rundes Prozent unter Vortagesschluss.



Gegen den Trend im Plus und das mit über zwei Prozent sogar recht deutlich war am Mittag der DAX-Titel Vonovia. Kein Einzelfall, denn auch andere Immobilienkonzerne wie LEG oder TAG waren am Mittag entgegen der Gesamtstimmung im Markt im Aufwind. Alle Papiere hatten freilich in den letzten Monaten heftig an Wert verloren, wohl aus Sorge vor steigenden Zinsen und womöglich dem Platzen einer Immobilienblase.





