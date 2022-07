--------------------------------------------------------------

Nachhaltigkeit Bioethanol

- Aktuelle repräsentative Umfrage bestätigt positive Einstellung zuBiokraftstoffen- Befragte schätzen Klima- und Umweltschutzleistung nachhaltiger BiokraftstoffeMehr als drei Viertel der Bevölkerung sprechen sich in einer repräsentativenUmfrage des renommierten Meinungsforschungsinstituts KANTAR dafür aus, dieVerwendung von Biokraftstoffen im Verkehr dauerhaft beizubehalten. Dies gilttrotz des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen stärkeren Nachfrage nachAgrarrohstoffen wie beispielsweise Pflanzenölen und Futtergetreide, die auch zurBiokraftstoffherstellung eingesetzt werden.Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis90/Die Grünen) hatte Anfang Maieinen Gesetzesvorschlag zur baldigen Beendigung der Nutzung nachhaltigerBiokraftstoffe aus Anbaubiomasse angekündigt und wurde dabei von ihremParteikollegen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir unterstützt. DieErgebnisse der Umfrage zeigen, dass das Vorhaben bei der überwiegenden Mehrheitder Bürgerinnen und Bürger keine Unterstützung findet.Zwei Drittel der Anfang Juni 2022 von KANTAR Befragten ist zudem von der Klima-und Umweltschutzleistung nachhaltiger Biokraftstoffe überzeugt und steht diesenunverändert positiv gegenüber. Lediglich jeder Vierte ist aus unterschiedlichenGründen skeptisch gegenüber Biokraftstoffen eingestellt. 26 Prozent derBevölkerung sind darüber hinaus der Meinung, dass Biokraftstoffe schon heuteeinen hohen Klimabeitrag leisten und dass dieser Beitrag in den kommenden fünfbis zehn Jahren noch steigen wird, trotz eines politisch forcierten und sichzügig realisierenden Markthochlaufs der Elektromobilität."Die Umfrage zeigt, dass sich die Menschen in ihrer positiven Meinung zuBiokraftstoffen von der laufenden, undifferenzierten Negativkampagne nichtbeirren lassen", kommentiert der Vorsitzende des Bundesverbandes der deutschenBioethanolwirtschaft (BDBe), Norbert Schindler, die Umfrageergebnisse."Klimaschutzwirkung, Ressourcenschonung und Umweltvorteile, die mit der Nutzungheimischer Biokraftstoffe verbunden sind, überzeugen unverändert die großeMehrheit der Bevölkerung in Deutschland. Fast 80 Prozent der Bürger erteilen demPlan von Umweltministerin Lemke, die Nutzung von Biokraftstoffen im Verkehrverbieten zu wollen, eine deutliche Absage." Er betont, dass Bioethanol undBiodiesel aus Anbaubiomasse jährlich etwa 10 Millionen Tonnen CO2Äqu einsparen,die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern sowie von Importen aus Drittländernverringern und durch die bei der Herstellung entstehenden Koppelprodukte, vorallem Proteinfuttermittel, gleichzeitig die Lebensmittelversorgungssicherheit inDeutschland sichern."Ohne den Klimaschutzbeitrag von biomassebasierten erneuerbaren Kraftstoffensind die Klimaschutzziele im Verkehr in den nächsten Jahren nicht erreichbar,"so Schindler abschließend.Für die Umfrage hatte KANTAR im Auftrag der Biokraftstoffwirtschaft -Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe), Verband derölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (OVID), Union zur Förderung vonÖl-und Proteinpflanzen (UFOP), Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie(VDB) - zwischen dem 9. und 13. Juni 2022 1.009 Personen in Deutschland intelefonischen Interviews zu Biokraftstoffen befragt. Ausgewählt wurden Bürger ab14 Jahren per Zufallsstichprobe, die insgesamt 14 Fragen beantworten sollten.Die vollständigen Ergebnisse der Befragung stehen zum Download bereit.Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) vertrittbranchenübergreifend die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen und -verbände,deren Spektrum von der landwirtschaftlichen Produktion der Rohstoffe bis zurindustriellen Erzeugung und Weiterverarbeitung von Bioethanol und allerCo-Produkte reicht. Zu den Co-Produkten zählen DDGS, CDS, biogene Kohlensäure,Gluten, Hefe, Biomethan und organischer Dünger. Für Kraftstoffanwendungen, fürGetränke und Lebensmittel oder die chemische Industrie wird unterschiedlichklassifiziertes Bioethanol aus Futtergetreide, Zuckerrüben oder biogenen Abfall-und Reststoffen produziert. In Deutschland enthalten die derzeit an Tankstellenangebotenen Benzinsorten zwischen 5 % und 10 % zertifiziert nachhaltigesBioethanol.