Voor meer energie-efficiëntie met Smart Home / Energie besparen met geautomatiseerde processen (FOTO)

Rhede (ots) - Gezien de stijgende energieprijzen, besparingsdoelstellingen vande overheid en de huidige politieke situatie in Europa speelt het themaenergie-efficiëntie een rol bij het nemen van veel beslissingen in debouwsector. Veel consumenten zijn daarom op zoek naar manieren om deenergie-efficiëntie van de apparaten die zij gebruiken te verhogen en zo geld tebesparen. Een effectieve optie is om de woning 'slim' te maken. Want het gebruikvan 'groene technologieën' en de waarde van hulpbronbesparende oplossingen wordtsteeds belangrijker. De Smart Home maakt gebruik van energie-geoptimaliseerdescenario's om ervoor te zorgen dat de interactie tussen alle energieverbruikersin het huis en de flat nog duurzamer wordt. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt doorbewegings- en aanwezigheidsmelders of door de verlichting automatisch te dimmenbij een toename van het binnenvallende zonlicht. Interessante producten om deenergie-efficiëntie te verhogen zijn ook intelligente kamerthermostaten. Zekunnen de temperatuur in de flat of zelfs in afzonderlijke kamers optimaalregelen - bijvoorbeeld afhankelijk van het feit of het raam op dat momentopenstaat voor ventilatie of dat de kamer alleen op bepaalde tijden wordtgebruikt."Met intelligent gekoppelde toepassingen kunnen bewoners energie besparen zonderaan comfort in te boeten," stelt Benjamin Hitpass, produktmanager bij RademacherGeräte-Elektronik GmbH. "Dan wordt bijvoorbeeld de verwarming automatisch lagergezet zodra er een raam geopend wordt of alle lampen en elektrische apparatenworden uitgeschakeld wanneer u het huis uitgaat. Dit is ecologisch efficiënt enook te merken in de portemonnee."De zomerhitte buiten houdenDe huisautomatisering heeft niet alleen zijn voordelen in het stookseizoen in dewinter, maar ook in de zomer, wanneer intelligente technologie zorgt voor op eenaangename temperatuur gehouden kamers waardoor het gebruik vanenergieverslindende ventilatoren en airconditioning vrijwel niet nodig is. Deonweersensor meet namelijk niet alleen de temperatuur, maar ook de regen,windsterkte, zonnepositie, zonnehoogte en lichtintensiteit. Als de zonbijvoorbeeld naar het zuiden beweegt, worden de rolluiken van de ramen op hetzuiden automatisch neergelaten. De woonkamers liggen dan aangenaam in de schaduwen koeling van de kamers met de airconditioner is niet of slechts beperkt nodig.Maar zelfs een zonnesensor zorgt al voor een hulpbronbesparende automatisering.Als de sensor bijvoorbeeld sterk zonlicht meet, kan deze gemeten waarde worden