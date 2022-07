BARCLAYS stuft Relx auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nick Dempsey

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26,05

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx vor Quartalszahlen um fünf britische Pence auf 2600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Fragen gebe es hinsichtlich des Risiko-Managements des Analyse-Dienstleisters in der Autoversicherung, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Segment Wissenschaft, Technik und Medizin sei derweil mit Blick auf das Wachstum aus eigener Kraft auf einem guten Weg./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 02:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.